Ходченкова сразила поджарой фигурой, танцуя на пилоне: самые соблазнительные изгибы

Уже давно Светлана занялась пол-дэнсом. Она учится танцевать на пилоне. Актриса порой делится пикантными кадрами. Она не боится показывать свои формы. Блондинка в 39 лет держит себя в форме. На этот раз она выложила фото, на котором предстала в полуобнаженном виде на пилоне. Ходченкова блеснула изящными изгибами фигуры.

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