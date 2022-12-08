Ходченкова сразила поджарой фигурой, танцуя на пилоне: самые соблазнительные изгибы

Светлана Ходченкова является одной из самых известных актрис в России. Она снялась в десятках разных фильмов. Блондинка даже снималась в Голливуде, о чем многие артисты только мечтают. В 39 лет она продолжает следить за фигурой. Лишь о личной жизни звезда предпочитает умалчивать. Поклонники не перестают удивляться тому, что она не замужем.
Уже давно Светлана занялась пол-дэнсом. Она учится танцевать на пилоне. Актриса порой делится пикантными кадрами. Она не боится показывать свои формы. Блондинка в 39 лет держит себя в форме. На этот раз она выложила фото, на котором предстала в полуобнаженном виде на пилоне. Ходченкова блеснула изящными изгибами фигуры.
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Светлана Ходченкова. Фото: соцсети звезды
В отражении зеркала фанаты разглядели топ и мини-шорты. Светлана подразнила красотой фигуры. Многие осыпали ее комплиментами.
«До чего красивые ноги», «Просто само совершенство», «Это бесподобно», «Какая вы стройная», «Ох, какая вы», «Нереальные виды», «Это поражает», — стали писать пользователи Сети.