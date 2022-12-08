Рудковская о расценках звезд на новогодние корпоративы 2022-го: «Вряд ли Ургант будет за два миллиона работать»

Известный продюсер Яна Рудковская прокомментировала гуляющую по соцсетям таблицу с расценками стоимости корпоративов у российских звезд. Согласно ней, топовые артисты заметно снизили свои аппетиты в 2022 году, хоть и не все.

Рудковская назвала эти данные смешными и неправдоподобными. И рассказала, что лично ей известно об изменениях расценок.

«Zivert никогда не стоила два миллиона. И вряд ли Ургант будет сейчас за два работать. И даже Галкин* за два, уверена, не возьмется. По Шаману — лично не знаю, но как специалист подвергаю цифру (6 млн рублей — Прим. авт.) большому сомнению: слишком мало времени прошло с его старта, плюс, если человек действительно хочет заработать, он не будет делать такую высокую цену. На Диму Билана как была цена, так она и осталась», — пишет Яна в Telegram.

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