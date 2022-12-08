Рудковская о расценках звезд на новогодние корпоративы 2022-го: «Вряд ли Ургант будет за два миллиона работать»

Известный продюсер Яна Рудковская прокомментировала гуляющую по соцсетям таблицу с расценками стоимости корпоративов у российских звезд. Согласно ней, топовые артисты заметно снизили свои аппетиты в 2022 году, хоть и не все.
Рудковская назвала эти данные смешными и неправдоподобными. И рассказала, что лично ей известно об изменениях расценок.
«Zivert никогда не стоила два миллиона. И вряд ли Ургант будет сейчас за два работать. И даже Галкин* за два, уверена, не возьмется. По Шаману — лично не знаю, но как специалист подвергаю цифру (6 млн рублей — Прим. авт.) большому сомнению: слишком мало времени прошло с его старта, плюс, если человек действительно хочет заработать, он не будет делать такую высокую цену. На Диму Билана как была цена, так она и осталась», — пишет Яна в Telegram.
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Продюсер отметила, что все артисты держат примерно один и тот же ценник, то есть цены практически не упали — максимум на 15-20%. И если и есть какие-то изменения, то потому, что звезды больше идут на уступку публике в сложное для всех время. А вот что точно изменилось из-за политических событий — так это количество корпоративов как таковых.
«Но спрос все еще есть, гонорары все еще есть. Космических изменений и тектонических сдвигов в бизнесе нет», — подытожила Рудковская.
Напомним, ранее актриса Яна Поплавская поверила в информацию из упомянутой таблицы и раскритиковала бизнес, который готов тратить на корпоративы бешеные деньги, несмотря на ситуацию в стране.
* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.