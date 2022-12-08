Рустам Солнцев о Сати Казановой: «Сушами ее голенькую не обкладывали разве?»

Сати Казанова. Фото: соцсети

Сати Казанова. Фото: соцсети

Блогер раскрыл подробности из прошлого певицы.

Известный блогер Рустам Солнцев заявил, что у бывшей солистки группы «Фабрика» Сати Казановой было темное прошлое. Бывший участник «Дома-2» недоумевает — почему она во всем не признается.

«Сушами ее голенькую не обкладывали? Ее или других участниц? А может, Сати выпрыгивала из торта? Конечно, это только мое допущение, довольно ироничное», — заявил Солнцев в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

При этом Солнцев подчеркнул, что Сати — птичка невысокого полета.

«На месте Сати я взял бы и в чем-то признался. Почему бы и нет? Или ее итальянец заревнует? Да и ладно», — добавил блогер.

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