Рустам Солнцев о Сати Казановой: «Сушами ее голенькую не обкладывали разве?»

Известный блогер Рустам Солнцев заявил, что у бывшей солистки группы «Фабрика» Сати Казановой было темное прошлое. Бывший участник «Дома-2» недоумевает — почему она во всем не признается.

«Сушами ее голенькую не обкладывали? Ее или других участниц? А может, Сати выпрыгивала из торта? Конечно, это только мое допущение, довольно ироничное», — заявил Солнцев в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».