«Травлю кто-то заказывает?»: назвавшая людей продажными тварями Пугачева получила ответку от Шахназарова

Среди осудивших за богохульство и паранойю Примадонну оказался журналист Михаил Шахназаров. В прямом эфире «Полного абзаца» на YouTube обозреватель объяснил, что на самом деле происходит вокруг Пугачевой.

«Вы реально думаете, что травлю вас нам кто-то заказывает? Или мы вас травим, вы считаете? Вот вы считаете, реально мы вас травим? Смотрите: люди, которые уехали и которые оскорбительно высказываются о нашей родине, о нашей армии, о жителях России, приравнивая их к быдлу, - это нормально, вы считаете?» - высказался Шахназаров.