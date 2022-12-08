«Приползла нечисть с проклятиями»: Алла Довлатова высказалась после наезда Ксении Бородиной

Актриса и радиоведущая Алла Довлатова накликала на себя гнев подписчиков и самой Ксении Бородиной, высказавшись о беременности Ольги Орловой. Звезда заявила, что в этой ситуации нужно быть честной и не скрывать, сама ты вынашиваешь ребенка или же это делает за себя суррогатная мать.
После обрушившегося на нее хейта и наезда со стороны подруги Ольги Орловой Ксении Бородиной, Алла Довлатова предпочла объяснить, что же она имела в виду.
«В атмосфере нависла сумасшедшая агрессия… Почему я сделала такой вывод? После моего безобидного комментария ко мне в аккаунт приползла сотня нечисти с проклятьями… Они посчитали, что я прекрасную Олечку Орлову обидела и усомнилась в ее порядочности! Подлые люди во всех и во всем видят одну гадость… Боже упаси! За Олю я рада! Желаю Оле крепкого здоровья и огромного женского счастья!» — написала в микроблоге Алла Довлатова.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Алла Довлатова добавила, что не сомневается в искренности Ольги Орловой, а ее комментарий касался не столько беременности 45-летней теледивы, сколько самой ситуации.
«Надеюсь, Оля меня не поняла превратно, как это сделали те, кто нас лично не знают. А теперь пояснение для моих подписчиков. Комментарий мой касался не столько Оли, сколько самой ситуации. Считаю, что совершенно не важно сама женщина рожает, или ей в этом помогают. Главное — познать радость материнства!» — заключила Алла Довлатова.