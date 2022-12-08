«Приползла нечисть с проклятиями»: Алла Довлатова высказалась после наезда Ксении Бородиной

Актриса и радиоведущая Алла Довлатова накликала на себя гнев подписчиков и самой Ксении Бородиной, высказавшись о беременности Ольги Орловой. Звезда заявила, что в этой ситуации нужно быть честной и не скрывать, сама ты вынашиваешь ребенка или же это делает за себя суррогатная мать.

После обрушившегося на нее хейта и наезда со стороны подруги Ольги Орловой Ксении Бородиной, Алла Довлатова предпочла объяснить, что же она имела в виду.