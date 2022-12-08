Клава, подвинься! Марина Кравец затмила своим обольстительным декольте блондинку Коку

В самый разгар съемок новогодних шоу участница Comedy Club Марина Кравец вышла на связь с подписчиками, чтобы показать закулисье. На ТНТ работа кипит вовсю, и в кадре будут не только звезды телеканала, но и приглашенные знаменитости.
Марина Кравец и Клава Кока. Фото: соцсети
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Среди гостей будет Клава Кока. Кравец запостила в Сети селфи с певицей, и они предстали перед подписчиками во всей красе — нарядные, красивые, обольстительные. Марина, правда, затмила Клаву своим откровенным декольте, оказавшимся на первом плане снимка.