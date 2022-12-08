«Платошка любви и ласки не получает»: отец Жанны Фриске сделал скандальное заявление по поводу новой жены Дмитрия Шепелева

Отец ныне покойной певицы Жанны Фриске Владимир Фриске вновь набросился на несостоявшегося зятя Дмитрия Шепелева, который не позволяет бабушке и дедушке видеться с внуком Платоном.
Владимир Фриске считает, что живя с отцом и мачехой, Платон обделен настоящей любовью. Дедушка Платона считает, что жене Шепелева Тулуповой чужой ребенок не нужен, ведь у нее двое своих детей — дочка Лада от первого брака и сын Тихон от Шепелева.
«Я знаю, что там ребенок на сто процентов не получает ни доброты, ни теплоты. Эта женщина, с которой он живет… Думаю, он ей на фиг не нужен, потому что свои дети есть. Платошка той ласки, той любви там не получает и не получит — это однозначно», — сказал Владимир Фриске.
Владимир Фриске. Фото: Global Look Press
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Напомним, недавно подруга Жанны Фриске Ольга Орлова заявила о своем намерении помирить семью Фриске с Шепелевым, добавив, что отец Жанны делает много глупостей. Владимир Фриске дал понять, что не против примирения, но первых шагов ждет от Шепелева.
«Он, наверное, хочет, чтобы я перед ним на колени встал, но этого никогда не случится. И он этим пользуется. Если я увижу, что есть положительные сдвиги, естественно — против не буду и сделаю все, чтобы увидеться с ребенком. А нет — буду ждать. Сбудется рано или поздно», — добавил Владимир Фриске.
По материалам «СтарХита».