«Платошка любви и ласки не получает»: отец Жанны Фриске сделал скандальное заявление по поводу новой жены Дмитрия Шепелева

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Напомним, недавно подруга Жанны Фриске Ольга Орлова заявила о своем намерении помирить семью Фриске с Шепелевым, добавив, что отец Жанны делает много глупостей. Владимир Фриске дал понять, что не против примирения, но первых шагов ждет от Шепелева.

«Он, наверное, хочет, чтобы я перед ним на колени встал, но этого никогда не случится. И он этим пользуется. Если я увижу, что есть положительные сдвиги, естественно — против не буду и сделаю все, чтобы увидеться с ребенком. А нет — буду ждать. Сбудется рано или поздно», — добавил Владимир Фриске.

По материалам «СтарХита».