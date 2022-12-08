«Папы не стало около года назад, мамы не стало в августе»: Виталина Цымбалюк-Романовская потеряла родителей

«Папы не стало около года назад — внезапно. Он был в хорошем настроении, вышел в магазин, умер мгновенно: оторвался тромб. Спасибо подписчикам в Красногорске, кто сочувствовал в л/с. Сразу вызвали скорую. Я ехала на выступление, в такси. Позвонила мама, и я сменила маршрут. Мама болела, и это убыстрило ее уход. Она это знала. Папу я хотела отвезти в Киев — родственники не могли приехать, попрощаться, но обстоятельства все изменили. У нас так принято, что родственники всегда рядом. Мне их очень не хватало. Мы с мамой были вдвоем. Все плакали по телефону. Мама ушла в августе, у нее была последняя стадия онкологии», — поделилась Виталина Цымбалюк-Романовская.