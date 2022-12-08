Новый ведущий на «Доме-2» появится до Нового года: имя уже прозвучало — сюрприза не получится

Телеканал «Ю» анонсировал появление еще одного ведущего на реалити-шоу «Дом-2», и, судя по всему, новичок заменит Ольгу Орлову, которая собирается в декретный отпуск — ей рожать уже в феврале. Кто именно придет руководить процессом на «лобном» и тет-а-тетах, продюсеры раскрывать не спешат, зато среди участников есть довольно словоохотливые персонажи.
Звезда «Дома-2» Иван Барзиков проболтался в эфире шоу, беседуя с коллегой Артемом Грантом, что это будет Степан Менщиков. Телезрители тут же подхватили эту новость, она облетела Интернет.
Так это или нет, зрители узнают совсем скоро — осталась буквально пара недель. Сам Степан никак не высказался по поводу разоблачения. Он относится к так называемым старичкам проекта из «золотого состава» — он строил любовь еще в первые годы эфира на ТНТ. А затем стал телеведущим, сейчас ведет мероприятия, свадьбы, юбилеи.