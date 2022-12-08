Новый ведущий на «Доме-2» появится до Нового года: имя уже прозвучало — сюрприза не получится

Звезда «Дома-2» Иван Барзиков проболтался в эфире шоу, беседуя с коллегой Артемом Грантом, что это будет Степан Менщиков. Телезрители тут же подхватили эту новость, она облетела Интернет.

Так это или нет, зрители узнают совсем скоро — осталась буквально пара недель. Сам Степан никак не высказался по поводу разоблачения. Он относится к так называемым старичкам проекта из «золотого состава» — он строил любовь еще в первые годы эфира на ТНТ. А затем стал телеведущим, сейчас ведет мероприятия, свадьбы, юбилеи.