Раньше звали Агдам: Иван Ургант раскрыл тайну своего другого имени

Телеведущий и шоумен Иван Ургант сейчас переживает не лучшие в карьере времена — на Первом канале его проект застопорился, на премии и церемонии не зовут, поэтому он старается зарабатывать на периферии или за границей. И на днях он был ведущим мероприятия, посвященного винному бизнесу «Абрау-Дюрсо» в Азербайджане. И разоткровенничался о своем имени.

«У меня отец любит «Абрау-Дюрсо», меня же до четырех лет звали Агдам. Отец меня назвал в честь того, благодаря чему я появился», — поведал шоумен.