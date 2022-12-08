Вот так блестят трусики: Юлия Михалкова показала стразы в интимном месте – выставила исподнее наружу

Красавица из «Уральских пельменей» Юлия Михалкова давно не участвует в шоу, прославившем ее на всю страну. Но ее жизнь по-прежнему интересует сотни тысяч поклонников. И девушка старается удовлетворять любопытство фанатов, публикуя регулярно фото и видео о себе.

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Нередко среди контента у Михалковой появляется горяченькое. Снимки в откровенных нарядах или нижнем белье Юлия любит публиковать, а поклонники с нетерпением ждут новых порция красоты. На этот раз теледива достала архивные кадры, чтобы напомнить про свою фотосессию в роскошном отеле. Тогда она показала многое, в том числе свои трусики со стразами, которые нарочито демонстративно доставала из штанов.