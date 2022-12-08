Новости шоу-бизнеса: Ургант высказался о своем отстранении, Киркорова госпитализировали, Семенович против Лепса

Кудрявцева постарела

Лера Кудрявцева в следующем году отметит 52-летие. Но поклонники считают, что выглядит она гораздо моложе своих лет. Сама теледива призналась накануне, что очень постарела за последнее время, лет на 20.

Ургант прокомментировал свое отстранение от «Золотого граммофона»

Иван Ургант впервые с 2008 года не появится на сцене «Золотого граммофона», его отстранили от ведения премии, вместо него будут Екатерина Скулкина и Вадим Галыгин. Шоумен прокомментировал сие событие в своей карьере иронично. Мол, он выскочит из-под юбки какой-нибудь звезды, а мстить подсидевшим его ведущим не будет.

Семенович не хочет Лепса в мужья

Анна Семенович призналась, что не хотела бы себе такого мужчину, как Григорий Лепс. Она высказалась об этом после скандалов, в которые угодил певец в Петербурге – сначала разбил микрофон на концерте и ушел со сцены, а затем избил посетителя в баре. Семенович заявила: «Как мужчина он — не мой типаж. Не уверена, что мне такой мужчина нужен».

Киркорова госпитализировали

90-летнего Бедроса Киркорова госпитализировали в Москве. У певца обнаружили пневмоторакс, при котором наблюдается скопление воздуха в плевральной полости легких.