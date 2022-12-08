От шеи до живота: Клава Кока украсила шнуровкой оголенный передок

Звезда современной эстрады Клава Кока предпочитает выходить на сцену в откровенных нарядах. Она подчеркивает свою стройность при помощи оригинальных конструкций из ткани, подчас больше похожих на ветошь.

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На этот раз певица предпочла более чинный и закрытый вид. Но не отказалась от любимого оголения. Она надела корсетный топ без бюстгальтера, но без оголения не обошлась. Чтобы засветить интимное, она украсила себя шнуровкой от шеи до живота, засветив тем самым весь перед.