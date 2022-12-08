«Не зеленую гречку, а обычную»: Надежда Михалкова пожаловалась на жизнь в самом элитном районе Москвы

Исполнительница главной роли в сериале «Беспринципные» Надежда Михалкова призналась, что большое количество ресторанов на Патриарших прудах ее не радует.

Артистка давно живет в престижном столичном районе, который стремительно развивается. Но из-за популярности «Патриков» Михалкова не может побаловать себя обычной гречкой. Все магазины в этом районе пестрят модными безглютеновыми и органическими продуктами.