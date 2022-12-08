«Не зеленую гречку, а обычную»: Надежда Михалкова пожаловалась на жизнь в самом элитном районе Москвы

Исполнительница главной роли в сериале «Беспринципные» Надежда Михалкова призналась, что большое количество ресторанов на Патриарших прудах ее не радует.
Артистка давно живет в престижном столичном районе, который стремительно развивается. Но из-за популярности «Патриков» Михалкова не может побаловать себя обычной гречкой. Все магазины в этом районе пестрят модными безглютеновыми и органическими продуктами.
«Появились рестораны, потом еще больше ресторанов, и Патриаршие превратились в какую-то гастрономическую зону. Но для меня как для человека, который всю жизнь живет на «Патриках», это сомнительный плюс, потому что все-таки хочется выйти из дома и купить не зеленую гречку, а обычную», – поделилась Михалкова в беседе с gazeta.ru.
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