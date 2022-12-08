«Это спланированная акция»: Андрей Разин пролил свет на происшествие с Григорием Лепсом

Экс-продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин отреагировал на скандал с участием Григория Лепса. В отношении артиста, напомним, заведено уголовное дело – он избил посетителя бара в Петербурге на днях.

Разин поспешил высказать свою точку зрения на произошедшее. И убежден, что неудача на концерте, предшествовавшем визиту в злополучный бар, стала спусковым механизмом для Лепса. И виноваты в ней директор музыканта и звукорежиссер: «Фактически сорвали ему концерт».

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Разин намекнул на еще одного человека, который «явно спровоцировал Григория на определенные действия», но не назвал его. И призвал правоохранительные органы внимательнее рассмотреть все обстоятельства.