«Это спланированная акция»: Андрей Разин пролил свет на происшествие с Григорием Лепсом

Экс-продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин отреагировал на скандал с участием Григория Лепса. В отношении артиста, напомним, заведено уголовное дело – он избил посетителя бара в Петербурге на днях.
Разин поспешил высказать свою точку зрения на произошедшее. И убежден, что неудача на концерте, предшествовавшем визиту в злополучный бар, стала спусковым механизмом для Лепса. И виноваты в ней директор музыканта и звукорежиссер: «Фактически сорвали ему концерт».
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Разин намекнул на еще одного человека, который «явно спровоцировал Григория на определенные действия», но не назвал его. И призвал правоохранительные органы внимательнее рассмотреть все обстоятельства.
«Мне кажется, что сегодня Григория просто кто-то подставляет. Судя по всему, это спланированная акция, направленная на дискредитацию народного артиста России.
Григорию Лепсу сегодня нужна поддержка всех россиян. Лично от себя хочу пожелать Грише держаться и не поддаваться на провокации», - поделился Разин в микроблоге.