Только что развелся: как выглядит и чем занимается новый бойфренд Алены Рапунцель

Экс-звезда «Дома-2» Алена Рапунцель улетела отдыхать на Мальдивы. Но не одна, а с таинственным мускулистым и плечистым мужчиной. Она постит кадры с ним, не показывая его лица. Однако, минувшим вечером она засветила бойфренда, и все узнали, кто он и чем занимается.
Наблюдательные подписчики увидели, что это – Александр Смуров, бизнесмен из Москвы, занимающийся недвижимостью. Он ведет микроблог в запрещенной соцсети, там у него почти 300 тысяч подписчиков, а также кадры с отдыха с Рапунцель.
Александр Смуров. Фото: соцсети
Александр Смуров. Фото: соцсети
Вскрылась и еще одна интересная деталь – мужчина буквально только что развелся. Он рассказал, что спустя семь лет брака расторг отношения в октябре. Рапунцель сама не так давно рассталась со вторым мужем Ильей Семиным, от которого родила в марте второго ребенка в прошлом году.