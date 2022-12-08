Только что развелся: как выглядит и чем занимается новый бойфренд Алены Рапунцель

Вскрылась и еще одна интересная деталь – мужчина буквально только что развелся. Он рассказал, что спустя семь лет брака расторг отношения в октябре. Рапунцель сама не так давно рассталась со вторым мужем Ильей Семиным, от которого родила в марте второго ребенка в прошлом году.