«Для меня он маленький»: Валерия не ожидала такого от сына Арсения

Исполнительница Валерия призналась, что быстрее всех среди ее детей повзрослел младший наследник Арсений Шульгин.

Будущий бизнесмен ушел из дома в 16 лет. Тогда Шульгин встречался с девушкой постарше. Но вскоре Арсений расстался с избранницей и познакомился со своей будущей женой Лианой.

Валерия тем временем сильно удивлялась поступкам Арсения:

Арсений взял пример с сестры и спустя полгода после того, как она начала жить отдельно — принял такое же решение. «Вот это для меня стало ударом. Я не была готова к тому, что в 16 лет ребенок уйдет из дома. Думала, Сеня у меня еще маленькая лялька. А он так быстро созрел и решил жить самостоятельно... Ну что ж, это выбор, это его право».