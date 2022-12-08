«Для меня он маленький»: Валерия не ожидала такого от сына Арсения

Валерия и Арсений Шульгин

Валерия и Арсений Шульгин. Фото: соцсети 

Певица вспомнила, как младший сын съехал от нее в 16.

Исполнительница Валерия призналась, что быстрее всех среди ее детей повзрослел младший наследник Арсений Шульгин.

Будущий бизнесмен ушел из дома в 16 лет. Тогда Шульгин встречался с девушкой постарше. Но вскоре Арсений расстался с избранницей и познакомился со своей будущей женой Лианой.

Валерия тем временем сильно удивлялась поступкам Арсения:

Арсений взял пример с сестры и спустя полгода после того, как она начала жить отдельно — принял такое же решение. «Вот это для меня стало ударом. Я не была готова к тому, что в 16 лет ребенок уйдет из дома. Думала, Сеня у меня еще маленькая лялька. А он так быстро созрел и решил жить самостоятельно... Ну что ж, это выбор, это его право».

«Мне тяжело, потому что для меня он маленький. Вот он ушел, и дом опустел – все дети разлетелись», – поделилась  Валерия в 7days.ru.

Напомним, ранее Арсений Шульгин стал лучшим предпринимателем в онлайн-сфере.

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