«А ты не хотела бы забыть, что такое сцена?»: Шахназаров размазал Клаву Коку после ее провального концерта

Тысячи людей пришли на концерт Клавы Коки, который она готовила целый год. Он состоялся 4 декабря в «ЦСКА Арене» и обернулся большим скандалом. Поклонники снимали на видео, как певица выступала под фонограмму и даже не удосужилась это скрыть, а после конфуза объявила, что «слетела тарелка», предложив зрителям в зале все забыть.

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Невероятное возмущение высказал журналист Михаил Шахназаров. В программе «Полный абзац» на YouTube обозреватель разразился гневной отповедью в адрес юной вокалистки.

«А ты не хотела бы деньги вернуть людям, извиниться и вообще забыть, что такое сцена?» - с негодованием размазал за скандал Клаву Коку журналист.

Шахназаров не понимает, как столь молодая исполнительница уже переключилась на «фанеру» и не поет вживую.