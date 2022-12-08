«Она любит Россию»: стало известно о возвращении Пугачевой в Москву

Алла Пугачева переселилась в Израиль, но многие соотечественники уверены, что долго она там не проживет, а вернется назад на родину. Сейчас стало известно, что в ближайшее время артистка планирует свой приезд. О нем рассказал крымский двойник Аллы Борисовны, заслуженный артист полуострова Даниил Калатура.
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В интервью сайту News.ru Калатура признался, что Аллу Борисовну обожают и регулярно заказывают у него ее выступления. Сам артист обладает информацией о приезде Примадонны в Россию.
«У меня есть информация о том, что Алла Борисовна приедет в Москву на новогодние праздники. Не знаю, на сколько дней, но приедет. Она любит Россию. И обвинить ее в отсутствии патриотизма — это самое глупое обвинение, которое может сегодня прозвучать в ее адрес», - уверен Даниил Калатура.