«Она любит Россию»: стало известно о возвращении Пугачевой в Москву

Алла Пугачева переселилась в Израиль, но многие соотечественники уверены, что долго она там не проживет, а вернется назад на родину. Сейчас стало известно, что в ближайшее время артистка планирует свой приезд. О нем рассказал крымский двойник Аллы Борисовны, заслуженный артист полуострова Даниил Калатура.

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В интервью сайту News.ru Калатура признался, что Аллу Борисовну обожают и регулярно заказывают у него ее выступления. Сам артист обладает информацией о приезде Примадонны в Россию.