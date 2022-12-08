«Русская Моника Беллуччи»: Анастасию Решетову сравнили с итальянской актрисой

Бывшую возлюбленную Тимати – Анастасию Решетову – без мейкапа спутали с зарубежной звездой Моникой Беллуччи.
Отметим, в последнее время Решетова подчеркивает свою естественную внешность. Знаменитость пожалела об операции по увеличению груди. Также Анастасия перестала красить волосы и убрала все филлеры.
Решетова опубликовала в своем микроблоге свежие кадры. Анастасия позировала без косметики.
А поклонники Решетовой при виде «обновленной» бизнесвумен сравнили ее с актрисой Моникой Беллуччи:
«Русская Моника Беллуччи», «Без фотошопа прекрасна», «На Беллуччи похожа», «Самая красивая девушка России», «Без косметики очень красивая».
Анастасия Решетова и Моника Беллуччи. Фото: соцсети
Напомним, ранее Решетова примерила алое платье и похвасталась результатами похудения.