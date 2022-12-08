«Русская Моника Беллуччи»: Анастасию Решетову сравнили с итальянской актрисой

Анастасия Решетова

Анастасия Решетова. Фото: соцсети 

Модель перестала скрывать естественную красоту за макияжем и инъекциями.

Бывшую возлюбленную Тимати – Анастасию Решетову – без мейкапа спутали с зарубежной звездой Моникой Беллуччи.

Отметим, в последнее время Решетова подчеркивает свою естественную внешность. Знаменитость пожалела об операции по увеличению груди. Также Анастасия перестала красить волосы и убрала все филлеры.

Решетова опубликовала в своем микроблоге свежие кадры. Анастасия позировала без косметики. 

А поклонники Решетовой при виде «обновленной» бизнесвумен сравнили ее с актрисой Моникой Беллуччи:

«Русская Моника Беллуччи», «Без фотошопа прекрасна», «На Беллуччи похожа»,  «Самая красивая девушка России», «Без косметики очень красивая».

 

Анастасия Решетова и Моника Беллуччи. Фото: соцсети 

Напомним, ранее Решетова примерила алое платье и похвасталась результатами похудения.

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