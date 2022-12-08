«Русская Моника Беллуччи»: Анастасию Решетову сравнили с итальянской актрисой

Бывшую возлюбленную Тимати – Анастасию Решетову – без мейкапа спутали с зарубежной звездой Моникой Беллуччи.

Отметим, в последнее время Решетова подчеркивает свою естественную внешность. Знаменитость пожалела об операции по увеличению груди. Также Анастасия перестала красить волосы и убрала все филлеры.

Решетова опубликовала в своем микроблоге свежие кадры. Анастасия позировала без косметики.