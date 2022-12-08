И белье показала: Илана Юрьева сверкнула упругими «пельмешками» в откровенном декольте

Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева накануне отправилась в ресторан, чтобы отметить с мужем годовщину свадьбы. Звезда решила показать знаковое для своей жизни заведение подписчикам, но во время съемок засветила нижнее белье в своем декольтированном наряде.

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Красавица снимала селфи, и ракурс оказался таким, что содержимое декольте оказалось выставлено напоказ так, что люди увидели черный бюстгальтер на актрисе с упругими «пельмешками». Но сама Илана не поспешила исправить конфуз, а продолжила фотографироваться и сниматься.