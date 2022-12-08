«Мужчины должны нести ответственность»: Виктория Дайнеко пожаловалась на бывшего мужа

«Считаю, возраст не имеет никакого значения, когда люди в какой-то момент понимают, что не могут находиться вместе рядом. Мужчина может быть моложе, старше, но если двое не могут продолжать отношения, все заканчивается», – добавила исполнительница в беседе с antenna-telesem.ru.

Напомним, что со своим мужем Дайнеко развелась пять лет назад. В последнее время певица счастлива в новых отношениях. Однако о них Виктория ничего не рассказывает.