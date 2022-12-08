«Мужчины должны нести ответственность»: Виктория Дайнеко пожаловалась на бывшего мужа

Исполнительница Виктория Дайнеко поделилась подробностями общения с экс-возлюбленным Дмитрием Клейманом.
Дайнеко рассказала, что бывший муж и отец ее дочери начал исправляться. Дмитрий стал уделять наследнице больше внимания. Однако для этого Виктории пришлось обратиться в суд:
«Я вообще недовольна тем, что мне понадобилось обращаться в суд. Считаю, мужчины должны нести ответственность за свои поступки, но как-то так складывается в жизни, что в основном воспитание и обеспечение детей ложится на плечи женщин. Дмитрий местами старается, надеюсь, дальше будет лучше».
«Считаю, возраст не имеет никакого значения, когда люди в какой-то момент понимают, что не могут находиться вместе рядом. Мужчина может быть моложе, старше, но если двое не могут продолжать отношения, все заканчивается», – добавила исполнительница в беседе с antenna-telesem.ru.
Напомним, что со своим мужем Дайнеко развелась пять лет назад. В последнее время певица счастлива в новых отношениях. Однако о них Виктория ничего не рассказывает.