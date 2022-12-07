«Танцы! Елка! Муз-ТВ!»: Бузова и Краймбрери заявились в трусах, а Ревва «сбежал» от неудобных вопросов

В этом году многие ждут Новый год с особым нетерпением. И если развлекательные мероприятия в Москве и Московской области проходить не будут, на экранах телевизоров, как и раньше, будут петь звезды. Особенную программу для главной ночи в году приготовил музыкальный канал «Муз-ТВ». Уже состоялись съемки новогодней дискотеки «Танцы! Елка! Муз-ТВ!».
Для ковровой дорожки Люся Ччеботина выбрала мини-платье с бахромой. Пушистый наряд прибавил объема ее формам. А Анна Седокова появилась на публике в золотой юбке, которая подчеркнула ее достоинства. А Катя IOWA уже не скрывает свою беременность, поэтому выбрала платье с необычным корсетом.
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Люся Чеботина. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Пришел на дискотеку и Дима Билан. Он был в одиночестве, но оказался в центре внимания. Певец был в белом костюме и рубашке с глубоким вырезом. Затмить его смог лишь Митя Фомин, который пришел в розовом пижамном костюме и цветастой шубе. Его сопровождала ведущая Анжелика Пушнова, облаченная в черное платье.
Дима Билан. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Митя Фомин и Анжелика Пушнова. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
А вот Александр Ревва вывел на ковровую дорожку целую группу красоток. Он сделал несколько снимков, а потом быстро ушел, избегая неудобных вопросов журналистов. Напомним, что ранее на артиста обрушилась критика, когда появились слухи, что он уехал за границу с семьей. Однако он уже несколько недель активно ездит на съемки.
Александр Ревва. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Певец и блогер Хабиб пришел в своем любимом наряде. Среди гостей были его знакомые Юлия Гаврилина и Люся Чебонтина. Артист раскрыл свою новогоднюю традицию.
«У нас в семье есть старая советская елка. Она с нами много лет и старые игрушки к ней. Еще у нас в семье есть традиция смотреть в новогодние праздники старые советские фильмы», – рассказал Хабиб, передает корреспондент сайта Teleprogramma.pro.
Хабиб. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Ярким стало и появление Ольги Бузовой, которая приехала на мероприятие последней. Она щегольнула в кожаных трусах и лифе-бандо со стразами. Необычные брюки из страз с прорезями едва прикрыли ее ножки. В этот вечер телеведущая показала свои соблазнительные формы во всей красе.
Напомним, что новогоднюю дискотеку «Танцы! Елка! Муз-ТВ!» покажут на Муз-ТВ в новогоднюю ночь, сразу после боя курантов.