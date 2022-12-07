«Танцы! Елка! Муз-ТВ!»: Бузова и Краймбрери заявились в трусах, а Ревва «сбежал» от неудобных вопросов

Для ковровой дорожки Люся Ччеботина выбрала мини-платье с бахромой. Пушистый наряд прибавил объема ее формам. А Анна Седокова появилась на публике в золотой юбке, которая подчеркнула ее достоинства. А Катя IOWA уже не скрывает свою беременность, поэтому выбрала платье с необычным корсетом.

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