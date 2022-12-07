Бузова в кожаных трусах и лифе в стразах блеснула «сочным» тылом на дискотеке: повиляла своей «сдобой»

Ольга Бузова уже давно стала популярной исполнительницей. Она не скрывает, что давно заработала целое состояние. Недавно певица даже переехала в свою новую квартиру в Москве. Однако она не теряет надежды найти себе жениха. Не удивительно, что наряды артистки все чаще становятся откровенными.
На этот раз Бузова отправилась на новогоднюю дискотеку «Танцы! Елка! Муз-ТВ!», где собралось большое количество знаменитостей. Телеведущая для появления на ковровой дорожке выбрала очень смелый лук. Она щегольнула в лифе со стразами и кожаных трусиках-шортах. Дополняли наряд полупрозрачные мерцающие брюки и босоножки. Она блеснула своими формами.
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Ольга Бузова. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
На сцене Ольга исполнила один из своих хитов. Она виляла бедрами и приседала до пола, засветив напрягшиеся мышцы. Певице подпевал весь зал. К слову, не только она удивила нарядом в этот вечер Мари Краймбрери пришла в пуховых трусах.
Напомним, что новогоднюю дискотеку «Танцы! Елка! Муз-ТВ!» покажут на Муз-ТВ в новогоднюю ночь, сразу после боя курантов.