Бузова в кожаных трусах и лифе в стразах блеснула «сочным» тылом на дискотеке: повиляла своей «сдобой»

На этот раз Бузова отправилась на новогоднюю дискотеку «Танцы! Елка! Муз-ТВ!», где собралось большое количество знаменитостей. Телеведущая для появления на ковровой дорожке выбрала очень смелый лук. Она щегольнула в лифе со стразами и кожаных трусиках-шортах. Дополняли наряд полупрозрачные мерцающие брюки и босоножки. Она блеснула своими формами.

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