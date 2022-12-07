Мари Краймбрери в пуховых трусах вышла на ковровую дорожку: лишила всех дара речи

На розовой ковровой дорожке Краймрери предстала в провокационном наряде. Она позировала в пуховике бронзового цвета и пуховом нижнем белье в тон. Певица подчеркнула свои формы и прибавила объема пятой точке благодаря утепленным трусам. Мари также дополнила свой лук ботфортами.

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