Мари Краймбрери в пуховых трусах вышла на ковровую дорожку: лишила всех дара речи

Мари Краймбрери

Мари Краймбрери. Фото: Global Look Press

Популярная певица на новогоднюю дискотеку «Танцы! Елка! Муз-ТВ!» пришла в провокационном наряде.

Мари Краймрери за последние несколько лет стала очень популярна. Она не перестает выступать и даже иногда принимает участие в телевизионных шоу. Еще недавно певицу подозревали в романе с бывшим бойфрендом Ольги Бузовой Давой. Однако роман они так и не подтвердили. 7 декабря артистка приехала на «Танцы! Елка! Муз-ТВ!».

На розовой ковровой дорожке Краймрери предстала в провокационном наряде. Она позировала в пуховике бронзового цвета и пуховом нижнем белье в тон. Певица подчеркнула свои формы и прибавила объема пятой точке благодаря утепленным трусам. Мари также дополнила свой лук ботфортами. 

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Мари Краймбрери. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

Публика была сражена таким образом артистки. К слову, на мероприятии появилась и Бузова. Она тоже решила оголить достоинства фигуры.

Напомним, что новогоднюю дискотеку «Танцы! Елка! Муз-ТВ!» покажут на Муз-ТВ в новогоднюю ночь, сразу после боя курантов.

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