Свекор Натальи Водяновой опередил Илона Маска в списке самых богатых людей в мире

Глава Tesla Илон Маск оказался не таким богатым, как родственник Натальи Водяновой — Бернар Арно.

Оказалось, что покупка Twitter и продажа акций Tesla для этой сделки опустила Маска в списке Forbes. Илон Маск приобрел социальную сеть за 44 миллиарда долларов.

Состояние американского предпринимателя уменьшилось на 3,4 миллиарда долларов. Всего у бизнесмена осталось 185,7 миллиарда долларов.