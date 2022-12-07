Свекор Натальи Водяновой опередил Илона Маска в списке самых богатых людей в мире

Глава Tesla Илон Маск оказался не таким богатым, как родственник Натальи Водяновой — Бернар Арно.
Оказалось, что покупка Twitter и продажа акций Tesla для этой сделки опустила Маска в списке Forbes. Илон Маск приобрел социальную сеть за 44 миллиарда долларов.
Состояние американского предпринимателя уменьшилось на 3,4 миллиарда долларов. Всего у бизнесмена осталось 185,7 миллиарда долларов.
А вот свекор модели Натальи Водяновой — Бернар Арно — имеет состояние больше 184 миллиардов долларов.
«Председатель и CEO Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно стал самым богатым человеком на планете: его состояние превысило $184 млрд, следует из данных Forbes Real-Time на 20:13 мск. Арно обошел основателя Tesla Илона Маска, ставшего в сентябре богатейшим человеком Америки», — сообщает Forbes.ru.