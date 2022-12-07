Паршута в шелковом платье без белья сверкнула «межножьем» на ковровой дорожке: засмущала Тишмана

На этот раз Паршута оделась в одной гамме с другом. Она была в белоснежном платье в пол из шелка с пикантным разрезом спереди. Наряд подчеркнул ее хрупкую фигуру. Певица предпочла блеснуть бедрами. Она отказалась от нижнего белья. Ее декольте прикрыл топ с декором. Тищман позировал рядом с ней в костюме цвета молока.

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