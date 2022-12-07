Паршута в шелковом платье без белья сверкнула «межножьем» на ковровой дорожке: засмущала Тишмана

Юлия Паршута многим знакома благодаря «Фабрике звезд». Много лет она выступала с группой «Инь-Ян». Однако потом певца ушла в сольное плавание. Она уже успела поразить многих коллег своим вокалом. 7 декабря в Москве состоялась новогодняя дискотека «Танцы! Елка! Муз-ТВ!». На ней звезда появилась с Марком Тишманом.
На этот раз Паршута оделась в одной гамме с другом. Она была в белоснежном платье в пол из шелка с пикантным разрезом спереди. Наряд подчеркнул ее хрупкую фигуру. Певица предпочла блеснуть бедрами. Она отказалась от нижнего белья. Ее декольте прикрыл топ с декором. Тищман позировал рядом с ней в костюме цвета молока.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Юлия Паршута и Марк Тишман. Фото: соцсети звезды
Многие заметили, что провокационный лук Юлии смутил ее спутника. Она не стала прикрывать прелести фигуры. Добавим, что на мероприятии также появились: Люся Чеботина, Юлия Гаврилина, Хабиб, Дима Билан, Александр Ревва и другие звезды.
Напомним, что новогоднюю дискотеку «Танцы! Елка! Муз-ТВ!» покажут на Муз-ТВ в новогоднюю ночь, сразу после боя курантов.