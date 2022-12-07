«Хотелось бы со своим»: Самбурская пожаловалась на поцелуи с чужим мужчиной

Скандальная артистка Настасья Самбурская часто делится с поклонниками в соцсетях фото и видео со съемочных площадок. Теледива рассказывает о сложностях и юмористических моментах. Однако на днях Самбурская призналась фанатам, что была в бешенстве после очередного дня съемок одного проекта.
«Ужасная работа актерская! Вот сейчас семь дублей приходилось целовать чужого мужика, а так бы хотелось своего. Ну а сейчас мне четыре дубля приходилось имитировать секс с чужим мужчиной, сами понимаете, хотелось бы не имитировать», — пожаловалась девушка (орфография и пунктуация авторов здесь и далее даны без изменений. — Прим. ред.).
Буквально несколько месяцев назад актриса театра и кино уже сталкивалась с неприятностью, связанной с актерской деятельностью. В сентябре артистка посетовала на то, что ее выписали из сценария кинокартины, снятой по рейтинговому сериалу, в котором она сыграла роль. Создатели убрали Настасью без ее ведома.
«Я снималась в одном очень рейтинговом проекте, роль у меня там забавная, коллектив прекрасный. Затем они начали снимать фильм по этому сериалу и меня сначала туда позвали, а потом исчезли, я написала им сама а они сказали, что меня выписали из сценария, как и часть персонажей», — возмутилась актриса.
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Актриса решила взять ситуацию в свои руки и разобраться с проблемой. Она встретилась с автором проекта, чтобы лично сообщить о негодовании. В итоге Самбурскую поразило то, что постановщик даже не знал о том, что ее убрали из сценария. По словам режиссера, продюсер сказал ему, что теледива сама отказалась принимать участие в съемках.