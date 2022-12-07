«Хотелось бы со своим»: Самбурская пожаловалась на поцелуи с чужим мужчиной

Скандальная артистка Настасья Самбурская часто делится с поклонниками в соцсетях фото и видео со съемочных площадок. Теледива рассказывает о сложностях и юмористических моментах. Однако на днях Самбурская призналась фанатам, что была в бешенстве после очередного дня съемок одного проекта.

«Ужасная работа актерская! Вот сейчас семь дублей приходилось целовать чужого мужика, а так бы хотелось своего. Ну а сейчас мне четыре дубля приходилось имитировать секс с чужим мужчиной, сами понимаете, хотелось бы не имитировать», — пожаловалась девушка (орфография и пунктуация авторов здесь и далее даны без изменений. — Прим. ред.).

Буквально несколько месяцев назад актриса театра и кино уже сталкивалась с неприятностью, связанной с актерской деятельностью. В сентябре артистка посетовала на то, что ее выписали из сценария кинокартины, снятой по рейтинговому сериалу, в котором она сыграла роль. Создатели убрали Настасью без ее ведома.