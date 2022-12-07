Ножки-спички: Юлия Гаврилина в лосинах поразила своей худобой после съемок в шоу «Звезды в Африке»

Юлия Гаврилина уже давно стала популярной блогершей. Она также дважды приняла участие в шоу «Звезды в Африке». Она также попадала в список журнала Forbes, заняв четвертое место среди самых высокооплачиваемых блогеров. В свои 20 лет она может похвастаться целым состоянием.
Примечательно, что Юлия не пропускает громких мероприятий. На этот раз она приехала на новогоднюю дискотеку «Танцы! Елка! Муз-ТВ!». Юная артистка на розовой ковровой дорожке щегольнула в толстовке оверсайз и лосинах. Она подчеркнула свои исхудавшие ножки. Блондинка заплела волосы в косички и взяла с собой игрушечного медвежонка.
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Юлия Гаврилина. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
«Эту игрушку мне подарила 12-летняя поклонница. Она сама ее связала», – поделилась Гаврилина, передает корреспондент сайта Teleprogramma.pro.
Многие поклонники стали переживать за исхудавшую звезду. По всей видимости, она избавилась от килограммов, когда была в шоу «Звезды в Африке». Юлия признавалась, что еду добыть каждый день не удавалось, поэтому в лагере участники шоу часто голодали.
Напомним, что новогоднюю дискотеку «Танцы! Елка! Муз-ТВ!» покажут на Муз-ТВ в новогоднюю ночь, сразу после боя курантов.