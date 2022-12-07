Ножки-спички: Юлия Гаврилина в лосинах поразила своей худобой после съемок в шоу «Звезды в Африке»

Примечательно, что Юлия не пропускает громких мероприятий. На этот раз она приехала на новогоднюю дискотеку «Танцы! Елка! Муз-ТВ!». Юная артистка на розовой ковровой дорожке щегольнула в толстовке оверсайз и лосинах. Она подчеркнула свои исхудавшие ножки. Блондинка заплела волосы в косички и взяла с собой игрушечного медвежонка.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».