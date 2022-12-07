«Вот это виды!»: Люся Чеботина подчеркнула сочные «дыньки» лифом с крупными камнями

Люся Чеботина

Люся Чеботина. Фото: соцсети 

Певица выбрала для выступления смелый наряд, который позаимствовала у подруги.

Исполнительница Люся Чеботина опубликовала в социальной сети кадры из гримерки. Примечательно, что знаменитость позировала перед зеркалом в откровенном образе.

Люся примерила наряд подруги, который обнажил загорелое тело артистки. Переливающие крупные камни на черном лифе придали выдающемуся бюсту Чеботиной еще больше блеска. К нему певица надела короткую юбку с асимметричным кроем.

«Карина Нигай, мать, ну мне нравится. Я, пожалуй, оставлю это себе», — призналась приятельнице Чеботина.

Люся Чеботина в соблазнительном образе. Фото: соцсети 

Поклонники Люси согласились с артисткой. Им тоже понравился соблазнительный образ Чеботиной:

«Вот это виды!», «Какая вы притягательная», «Просто красотка!», «Сочная и яркая», «Такая сногсшибательная».

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