«Вот это виды!»: Люся Чеботина подчеркнула сочные «дыньки» лифом с крупными камнями

Исполнительница Люся Чеботина опубликовала в социальной сети кадры из гримерки. Примечательно, что знаменитость позировала перед зеркалом в откровенном образе.

Люся примерила наряд подруги, который обнажил загорелое тело артистки. Переливающие крупные камни на черном лифе придали выдающемуся бюсту Чеботиной еще больше блеска. К нему певица надела короткую юбку с асимметричным кроем.