Показала главное: беременная Катя IOWA в необычном платье с корсетом появилась на публике

Катя IOWA является популярной исполнительницей. Ее песни постоянно попадают в хитпарады. Она давно счастлива в браке с гитаристом группы Леонидом Терещенко. Артистка с трепетом вспоминает историю их знакомства. Однако они долго не заводили ребенка, поэтому новость о том, что певица беременна, многих в этом году обрадовала.
И хоть Катя находится уже на большом сроке беременности, она продолжает выходить в свет. Недавно артистка снялась в «Песне года». А 7 декабря она приехала на новогоднюю дискотеку «Танцы! Елка! Муз-ТВ!». Для такого случая артистка выбрала образ в необычном стиле.
Она предстала на публике в платье с присобранной юбкой цвета хаки и корсете с боди-артом в виде округлившегося живота.
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Катя IOWA. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Публика не перестает восхищаться тем, как выглядит Катя. Многие отмечают, что ей идет беременность.
Напомним, что новогоднюю дискотеку «Танцы! Елка! Муз-ТВ!» покажут на «Муз-ТВ» в новогоднюю ночь, сразу после боя курантов.