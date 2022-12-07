Показала главное: беременная Катя IOWA в необычном платье с корсетом появилась на публике

И хоть Катя находится уже на большом сроке беременности, она продолжает выходить в свет. Недавно артистка снялась в «Песне года». А 7 декабря она приехала на новогоднюю дискотеку «Танцы! Елка! Муз-ТВ!». Для такого случая артистка выбрала образ в необычном стиле.

Она предстала на публике в платье с присобранной юбкой цвета хаки и корсете с боди-артом в виде округлившегося живота.

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