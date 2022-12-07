«Я там настоящая»: Ивлеева рассказала об эмоциях при просмотре старых видео

Актриса и блогерша Анастасия Ивлеева рассказала об эмоциях, которые она испытывает при просмотре своих старых видео. Девушка в выпуске проекта Agentshow на YouTube честно призналась: никогда не стыдно за ее ролики.

«У меня бывает моменты, когда я лежу, винчиком припивая, и начинаю ностальгировать, пересматривать — и смотрю, думаю, как это круто, я же там настоящая, живая», — воодушевленно ответила теледива во время беседы с блогершей Anastasiz.

Ивлеева похвасталась, что при просмотре старых роликов ей нравится оценивать свой профессиональный рост и наблюдать изменения.

«Клево, когда ты можешь посмотреть, какой рост произошел за это время, что изменилось, что стало лучше, что стало хуже. Это супер», — радостно отметила она.

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