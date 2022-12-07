Существует традиция: стало известно, где SHAMAN встретит Новый год

На мероприятии SHAMAN появился в брюках и серебристом пиджаке. Он успел сделать несколько фото перед выступлением. Корреспонденту сайта Teleprogramma.pro удалось побывать на дискотеке и узнать, где артист отметит Новый год.

Оказалось, что у него существует традиция – работать на Новый год. И этот Новый год он будет встречать на сцене. А уже после съемок для телеканала Муз-ТВ он поспешит полететь в Тюмень на концерт, где его ждут зрители.

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