Существует традиция: стало известно, где SHAMAN встретит Новый год

SHAMAN

SHAMAN. Фото: Global Look Press

Певец появился на съемках новогодней дискотеки «Танцы! Елка! Муз-ТВ!».

7 декабря состоялись съемки новогодней дискотеки «Танцы! Елка! Муз-ТВ!», на котором появилось множество селебрити. Не смог пропустить такое событие и Ярослав Дронов, который известен как SHAMAN.

На мероприятии SHAMAN появился в брюках и серебристом пиджаке. Он успел сделать несколько фото перед выступлением. Корреспонденту сайта Teleprogramma.pro удалось побывать на дискотеке и узнать, где артист отметит Новый год. 

Оказалось, что у него существует традиция – работать на Новый год. И этот Новый год он будет встречать на сцене. А уже после съемок для телеканала Муз-ТВ он поспешит полететь в Тюмень на концерт, где его ждут зрители. 

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SHAMAN. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

Также на мероприятии отметилась группа Dabro. Два брата Иван и Михаил Засидкевичи затруднились сказать, где проведут главную ночь в году. 

«Пока не знаем где будем встречать Новый год. Уверены, еще много всего произойдет», – поделились они.

Напомним, что новогоднюю дискотеку «Танцы! Елка! Муз-ТВ!» покажут на Муз-ТВ в новогоднюю ночь, сразу после боя курантов.

Dabro. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

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