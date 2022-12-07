Существует традиция: стало известно, где SHAMAN встретит Новый год

7 декабря состоялись съемки новогодней дискотеки «Танцы! Елка! Муз-ТВ!», на котором появилось множество селебрити. Не смог пропустить такое событие и Ярослав Дронов, который известен как SHAMAN.
На мероприятии SHAMAN появился в брюках и серебристом пиджаке. Он успел сделать несколько фото перед выступлением. Корреспонденту сайта Teleprogramma.pro удалось побывать на дискотеке и узнать, где артист отметит Новый год.
Оказалось, что у него существует традиция – работать на Новый год. И этот Новый год он будет встречать на сцене. А уже после съемок для телеканала Муз-ТВ он поспешит полететь в Тюмень на концерт, где его ждут зрители.
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SHAMAN. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Также на мероприятии отметилась группа Dabro. Два брата Иван и Михаил Засидкевичи затруднились сказать, где проведут главную ночь в году.
«Пока не знаем где будем встречать Новый год. Уверены, еще много всего произойдет», – поделились они.
Напомним, что новогоднюю дискотеку «Танцы! Елка! Муз-ТВ!» покажут на Муз-ТВ в новогоднюю ночь, сразу после боя курантов.
Dabro. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro