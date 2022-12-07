Тася стала брюнеткой с челкой: Пелагея поделилась редким фото со своей подросшей дочкой от хоккеиста

Пелагея не скрывает, что у нее прибавилось поклонников после того, как она несколько раз стала членом жюри в «Голосе». Певица продолжает выступать со своей группой. Она регулярно гастролирует. При этом артистка старается уделять внимание дочке Таисии. Несколько лет назад она развелась с отцом девочки — хоккеистом Иваном Телегиным.
Недавно Пелагея подарила дочке щенка. Теперь дома у них живет Войс. Обычно певица часто берет малышку с собой на мероприятия, но так как сейчас период новогодних съемок, она давно не делилась кадрами с наследницей.
Однако 7 декабря артистка сразу после съемок в новогоднем Comedy Club оказалась дома. Она смыла косметику и запечатлелась с малышкой. Таисия неожиданно предстала с потемневшими волосами и челочкой.
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Пелагея с дочкой. Фото: соцсети звезды
«Дома после съемок», — отметила Пелагея.
Поклонники восхитились тем, как она выглядит без макияжа. Многие также поразились тому, как выросла ее дочка.
«Какие домашние», «Тасенька просто чудо», «Любимые», «Сладкие какие», «Пелагея без макияжа еще краше», «Чудесные», — стали писать подписчики.