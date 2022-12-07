Тася стала брюнеткой с челкой: Пелагея поделилась редким фото со своей подросшей дочкой от хоккеиста

Недавно Пелагея подарила дочке щенка. Теперь дома у них живет Войс. Обычно певица часто берет малышку с собой на мероприятия, но так как сейчас период новогодних съемок, она давно не делилась кадрами с наследницей.

Однако 7 декабря артистка сразу после съемок в новогоднем Comedy Club оказалась дома. Она смыла косметику и запечатлелась с малышкой. Таисия неожиданно предстала с потемневшими волосами и челочкой.

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