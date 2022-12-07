Красота в простоте: Лера Кудрявцева нарядила новогоднюю елку с четырехлетней дочкой у себя дома (фото)

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она успевает сниматься в передачах, появляться на концертах и видиться с друзьями. В декабре у блондинки особенно много съемок. Она недавно стала ведущей «Песни года», поэтому на выходных дома появлялась ночью. Но теперь звезда наверстывает упущенное.
Накануне Лера прогулялась со своей четырехлетней дочкой. Она была удивлена гололедице. А вот 7 декабря телеведущая решила нарядить елку дома. она в домашней наряде стала вешать на дерево гирлянды, игрушки, шары. Ей помогали маленькая Мария и няня. Кроха была в клетчатой толстовке. Она сама выбирала, какую игрушку вешать на ветки.
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Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что Мария очень самостоятельная. Примечательно, что ранее Лера также нарядила с ней елку в садике. А вот в прошлом году телеведущая воспользовалась услугой актрисы Елены Ксенофонтовой, которая наряжает елки — это ее хобби. На этот раз Кудрявцеву осыпали комплиментами. Ее домашняя елка многим понравилась.
Лера Кудрявцева с дочкой. Фото: соцсети звезды