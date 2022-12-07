Красота в простоте: Лера Кудрявцева нарядила новогоднюю елку с четырехлетней дочкой у себя дома (фото)

Накануне Лера прогулялась со своей четырехлетней дочкой. Она была удивлена гололедице. А вот 7 декабря телеведущая решила нарядить елку дома. она в домашней наряде стала вешать на дерево гирлянды, игрушки, шары. Ей помогали маленькая Мария и няня. Кроха была в клетчатой толстовке. Она сама выбирала, какую игрушку вешать на ветки.

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