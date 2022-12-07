«Я такого слова не знаю «мстить»: Иван Ургант впервые прокомментировал отстранение от ведения «Золотого граммофона»

В этом году церемония вручения музыкальной премии «Золотой граммофон» впервые с 2008 года пройдет без Ивана Урганта. Бессменному, казалось бы, ведущему нашли замену.

В этом году церемонию проведут Вадим Галыгин и Екатерина Скулкина. Иван Ургант прокомментировал свою отмену в привычной для него манере — с иронией. Шоумен сообщил, что от него так просто не отделаться, он намерен появиться на сцене «Золотого граммофона».