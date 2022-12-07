Валя Карнавал в крохотном платье с «сочным» декольте затмила коллег: показала свои «пышности»

Примечательно, что недавно состоялись съемки «Песни года». На этот раз там приняли участие не только Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Владимир Пресняков, но и артисты молодого поколения. Валя Карнавал сменила три лука. Она выбрала броское мини-платье с пайетками и декольте, которое дополнила сапожками. Певица решила подчеркнуть стройные ноги и блеснуть своим пышным бюстом.

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