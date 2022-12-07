Валя Карнавал в крохотном платье с «сочным» декольте затмила коллег: показала свои «пышности»

Валя Карнавал продолжает штормовать шоу-бизнес. Она лишь недавно отпраздновала 21-летие. Блогерша уже давно смогла прославиться. Она не только снимает ролики, но и записывает треки. Девушка не боится экспериментировать со стилем. А теперь звезда не боится подчеркивать достоинства фигуры.
Примечательно, что недавно состоялись съемки «Песни года». На этот раз там приняли участие не только Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Владимир Пресняков, но и артисты молодого поколения. Валя Карнавал сменила три лука. Она выбрала броское мини-платье с пайетками и декольте, которое дополнила сапожками. Певица решила подчеркнуть стройные ноги и блеснуть своим пышным бюстом.
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Валя Карнавал. Фото: соцсети звезды
Многие восхитились формами юной звезды. Валя получила много комплиментов. Она затмила Mia Boyka, Катю Iowa, Юлию Гаврилину и других коллег.
«Образ Вали Карнавал, как многие уже привыкли, очень креативный и, видимо, имеет какой то прототип. Платье, сапоги и прическа напоминают костюм супергероини из комиксов», — оценила ее лук персональный стилист Анастасия Игнатова для сайта «А теперь внимание!».