Бородина осадила Довлатову, заступившись за беременную Орлову: «Вы во всем видите вранье, потому что сами много врете!»

Ранее Орлова уже отвечала злопыхателям. Она заверяла, что не прибегала к услугам суррогатной матери. Певица объясняла, что не оголяет живот только по личным причинам. Но на этот раз в ее сторону кинула камень Алла Довлатова.

«Людям не нравится, когда их дурачат! Вот и все! Рожаешь сама — молодец! Рожает суррогатная мать — тоже хорошо!» — отметила радиоведущая. «Но врать нехорошо! Если помогает суррогатная мать, я считаю нужно честно об этом говорить! Обо всем нужно говорить честно! Иначе не будет доверия у аудитории», — заявила Довлатова.

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Ее комментарий заметила коллега Орловой, Ксения Бородина. Она была возмущена таким поступком. Телеведущая напомнила, что сама Алла родила в 43 года ребенка.