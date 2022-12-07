Бородина осадила Довлатову, заступившись за беременную Орлову: «Вы во всем видите вранье, потому что сами много врете!»

Ксения Бородина

Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды

Телеведущую разозлило высказывание радиоведущей, которая публично заявила, что Ольга Орлова скрывает правду о своей беременности. Алла Довлатова уверена, что экс-солистка «Блестящих» носит накладной живот.

45-летняя Ольга Орлова в этом году объявила о беременности. Певица признавалась, что счастлива в браке с новым возлюбленным. Они сыграли свадьбу только в прошлом году. Артистка рассказывала, что эту беременность переносит гораздо легче первой. Однако в соцсетях ее постоянно обвиняют в обмане. Хейтеры уверены, что она носит накладной живот. 

Ранее Орлова уже отвечала злопыхателям. Она заверяла, что не прибегала к услугам суррогатной матери. Певица объясняла, что не оголяет живот только по личным причинам. Но на этот раз в ее сторону кинула камень Алла Довлатова. 

«Людям не нравится, когда их дурачат! Вот и все! Рожаешь сама — молодец! Рожает суррогатная мать — тоже хорошо!» — отметила радиоведущая. 

«Но врать нехорошо! Если помогает суррогатная мать, я считаю нужно честно об этом говорить! Обо всем нужно говорить честно! Иначе не будет доверия у аудитории», — заявила Довлатова.

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Ее комментарий заметила коллега Орловой, Ксения Бородина. Она была возмущена таким поступком. Телеведущая напомнила, что сама Алла родила в 43 года ребенка. 

«Вы во всем видите вранье, потому что сами много врете! Поработайте с этим! Вам все время чудится, да кажется, вы уверены в том, что чувствами чужых людей можно играть, как захочется. Зачем вы трогаете беременную?! Зачем?

Вы в какой момент в зверей то превратились? Довлатова, вы вроде публичная? Вам что, хайпа захотелось? Именно такого? Вы родили в 43, а Оля в 45 что хуже? Или вы не сами рожали, поэтому теперь во всех вам чудится обман? Позор!» — высказалась Ксения. 

Комментарий Ксении Бородиной. Фото: соцсети звезды

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