SHAMAN: «Я с пятнадцати лет по ресторанам пою»

Известный музыкант Ярослав Дронов, выступающий на сцене под псевдонимом SHAMAN, вспомнил жуткий случай из своей молодости.

Тогда он работал в ресторане и едва не стал жертвой разъяренной толпы. Чем он не угодил молодчикам, SHAMAN до сих пор не знает.

Он выступал на импровизированной сцене, как вдруг увидел приближающихся к нему агрессивно настроенных молодых людей.

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