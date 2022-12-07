Принял жуткое решение: жена ведущего «Дома-2» Черкасова раскрыла причину конфликтов в семье

Бывшая участница «Дома-2» и жена ведущего телестройки Андрея Черкасова Кристина рассказала подписчикам о непростой ситуации в семье. По ее словам, для нее декабрь, как и в прошлом году, вновь выдался сложным.

Причина конфликтов между Кристиной и Андреем Черкасовым в том, что Андрей решил заняться боями, считая их обычным видом спорта. Кристина Черкасова в ужасе от решения мужа. По ее словам, это очень опасно.