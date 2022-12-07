Принял жуткое решение: жена ведущего «Дома-2» Черкасова раскрыла причину конфликтов в семье

Бывшая участница «Дома-2» и жена ведущего телестройки Андрея Черкасова Кристина рассказала подписчикам о непростой ситуации в семье. По ее словам, для нее декабрь, как и в прошлом году, вновь выдался сложным.
Причина конфликтов между Кристиной и Андреем Черкасовым в том, что Андрей решил заняться боями, считая их обычным видом спорта. Кристина Черкасова в ужасе от решения мужа. По ее словам, это очень опасно.
«Для меня очень переживательна вся эта история с боями Андрея. Он решил, что для него это спорт», — расстроенно рассказала Кристина Черкасова.
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В микроблоге Кристина Черкасова показала фотографии мужчин, которые занимаются боями. Она призналась, что не хотела бы, чтобы Андрей выглядел так же.
«Представьте, что ваш муж или любимый приходит в таком виде домой», — обратилась к поклонницам Кристина Черкасова.
Она рассказала, что не может успокоиться, но ей не удается повлиять на мужа. Кристина Черкасова не исключает, что со временем примет эту ситуацию, но пока смириться с решением Андрей ей трудно.