Под рукой коляска: Аделина Сотникова в белоснежном пуховике отметилась на прогулке со своим малышом

Аделина Сотникова

Аделина Сотникова. Фото: Global Look Press

Олимпийская чемпионка наслаждается материнством. Ее первенцу уже один месяц.

Аделина Сотникова является известной фигуристкой. Она не только завоевала множество наград, но и стала первой в российской истории олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании в индивидуальном зачете. Однако она завершила карьеру. Недавно спортсменка раскрыла подробности из личной жизни. 

В этом году Сотникова впервые стала мамой. Она сообщила о радостной новости в соцсети. Однако фигуристка предпочла не раскрывать пол ребенка и имя. Пока она также редко делится снимками с малышом. 

Пока многие фигуристы участвует в соревнованиях, Аделина наслаждается своим новым статусом. Она поделилась кадрами с прогулки. Спортсменка в белоснежном пуховике и алых брюках с коляской появилась в парке. 

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Аделина Сотникова. Фото: соцсети звезды

«Зима — сколько пингвинов вы встретили в городе?» — написала Аделина.

Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что ей идет новый статус.

«Милашки», «Ох, какое все белое», «Счастливая мама», «Милота дня», «Очень красивая», «Очень стильная», «Как приятно на вас смотреть», — стали писать подписчики.

 

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