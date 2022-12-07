Под рукой коляска: Аделина Сотникова в белоснежном пуховике отметилась на прогулке со своим малышом

В этом году Сотникова впервые стала мамой. Она сообщила о радостной новости в соцсети. Однако фигуристка предпочла не раскрывать пол ребенка и имя. Пока она также редко делится снимками с малышом.

Пока многие фигуристы участвует в соревнованиях, Аделина наслаждается своим новым статусом. Она поделилась кадрами с прогулки. Спортсменка в белоснежном пуховике и алых брюках с коляской появилась в парке.

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