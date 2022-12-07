«Я постарела лет на 20, но мне плевать»: Лера Кудрявцева призналась в страшном

Известная телеведущая Лера Кудрявцева в мае будущего года отметит свое 52-летие. В свои годы звезда прекрасно выглядит, она сохранила стройную фигуру, а на ее лице нет и намека на возраст.

Но при этом Лера Кудрявцева утверждает, что выглядит она неважно. Особенно, по словам Леры Кудрявцевой, она сдала за последнее время, поскольку очень переживает по поводу событий, происходящих в мире.

Теледива заявила, что чувствует себя постаревший на пару десятилетий, но это ее не особо заботит.

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