«Я постарела лет на 20, но мне плевать»: Лера Кудрявцева призналась в страшном

Известная телеведущая Лера Кудрявцева в мае будущего года отметит свое 52-летие. В свои годы звезда прекрасно выглядит, она сохранила стройную фигуру, а на ее лице нет и намека на возраст.
Но при этом Лера Кудрявцева утверждает, что выглядит она неважно. Особенно, по словам Леры Кудрявцевой, она сдала за последнее время, поскольку очень переживает по поводу событий, происходящих в мире.
Теледива заявила, что чувствует себя постаревший на пару десятилетий, но это ее не особо заботит.
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«Мне кажется, я за эти полгода постарела лет на 20. Хотя мне вообще в принципе на это плевать. Есть женщины, которые переживают: «Ой, мне столько лет, я старая…» А мне вообще все равно. Ну, цифра в паспорте, и все. Может быть, потому что мне некогда об этом думать? Мне некогда париться на эту тему, у меня нет времени идти в салон, сидеть в спа. У меня куча других дел», — поделилась Лера Кудрявцева.
По материалам kp.ru