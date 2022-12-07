Владимир Зеленский стал «человеком года – 2022» по версии журнала Time

7 декабря американский журнал Time объявил своего «человека года – 2022». Им стал президент Украины, бывший актер и комик Владимир Зеленский.

Западные журналисты отмечают мужество и выносливость политика и приводят слова его окружения, мол, от прежнего шутника не осталось и следа. Сам же Зеленский в статье о себе говорит, что любит общие для России и Украины советские комедии, например, «Иван Васильевич меняет профессию», но сейчас «не в состоянии их смотреть».

«Зеленский действительно гальванизировал мир так, как мы не видели десятилетиями», — объяснил сделанный выбор главный редактор Time Эдвард Фельзенталь в передаче Today.

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Добавим, что в списке кандидатов на звание «Человек года» по версии журнала Time значились Си Цзиньпин, Илон Маск и другие видные общественные деятели. Ранее издание называло людьми года королеву Елизавету II, Иосифа Сталина, Никиту Хрущева, Джона Кеннеди, Михаила Горбачева, Владимира Путина и целый ряд американских президентов.