Глазки олененка, длинные волосы: Арзамасова нарядила годовалого сына Авербуха в костюм морячка

В последнее время Лиза погружена в работу. Она участвует в съемках «Ледникового периода». Актриса всегда старается уделять время малышу. Она признавалась, что ей помогает няня, а также мама. На этот раз артистка засняла сына, которого нарядила в морячка. Мальчик сел на пол и стал есть банан. Он улыбнулся, когда увидел камеру.

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