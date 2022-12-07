Бывшая жена Грачевского рассказала о разводе с нынешним мужем

Бывшая жена создателя «Ералаша» Бориса Грачевского, Анна, подарившая ему дочь Василису, после развода с ним вышла замуж за баскетболиста Артема Кузякина. Но недавно стало известно, что она снова разводится – спустя 6 лет брака. Сообщение об этом появилось на ее страничке в соцсети:

«Решила сообщить, что мы с Артемом разводимся. Жизнь продолжается, и не всегда развод – это трагедия».

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