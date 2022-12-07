Анна Семенович объяснила, почему не хотела бы рядом такого мужчину, как Лепс

Многие звезды спорят: нужно ли сурово наказывать Григория Лепса за устроенную в пабе драку? Свое мнение высказала и Анна Семенович:

«Мы же не видели, в чем там была суть. Возможно, человек пристал к нему: он защищался. У меня такие случаи тоже бывали. Я разворачивалась и уходила. Зачем мне вступать в перепалку с недостойными меня людьми?»

Анна склонна простить певца, она уверена, что на нем нет большой вины:

«Я, конечно, за то, чтобы его простить. Не думаю, что он сам на кого-то напал. Григорий не такой человек. Наверняка был подвох, его спровоцировали, а он заступился за себя. Дал в нос! Какой сильный Григорий, оказывается!».

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Артистка не скрывает, что не хотела бы иметь рядом такого мужчину, как Лепс: это не ее типаж.