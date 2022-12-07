Одного к груди приложила, второго ногой качает: Ефременкова показала, как лихо управляется с сыновьями-близнецами

Бывшая участница популярного реалити-шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова и ее избранник Мондезир в сентябре стали родителями мальчиков-близнецов. Пара сознательно отказалась от услуг нянь, не желая, чтобы рядом с их малышами были чужие люди.

Юлия Ефременкова и Мондезир сами ухаживают за крошками, иногда прибегая к помощи Юлиной бабушки, которую она считает мамой.

Основную же часть времени молодые родители сами справляются с заботами о близнецах. В микроблоге Юлия Ефременкова показала, как лихо управляется с двумя сыновьями.

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