Одного к груди приложила, второго ногой качает: Ефременкова показала, как лихо управляется с сыновьями-близнецами

Бывшая участница популярного реалити-шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова и ее избранник Мондезир в сентябре стали родителями мальчиков-близнецов. Пара сознательно отказалась от услуг нянь, не желая, чтобы рядом с их малышами были чужие люди.
Юлия Ефременкова и Мондезир сами ухаживают за крошками, иногда прибегая к помощи Юлиной бабушки, которую она считает мамой.
Основную же часть времени молодые родители сами справляются с заботами о близнецах. В микроблоге Юлия Ефременкова показала, как лихо управляется с двумя сыновьями.
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Одного из малышей Юлия Ефременкова приложила к груди, устроившись с ним в гостиной на диване. Другой лежит в стоящей на полу люльке, а Юлия качает ее ногой. Мондезир же всю эту красоту снимает.
Стоит отметить, что Юлия Ефременкова, хоть периодически и жалуется на трудности с малышами и бессонные ночи, все равно чувствует себя очень счастливой мамой близнецов.