Агата Муцениеце в леопардовых лосинах обнажила прелести: свою «сдобу» задрала вверх

Агата Муцениеце уже давно снимается в кино. У нее появилась своя армия поклонников после сериала «Закрытая школа». Она была в браке с Павлом Прилучным восемь лет. Они развелись в 2020 году, что стало неожиданностью для фанатов. Если сначала артистка переживала из-за случившегося, то потом она сосредоточила внимание на личном росте.
В этом году Прилучный женился на Зепюр Брутян. А вот Муцениеце снялась в новых проектах. Она занимается спортом, посещает вечеринки и блистает в смелых нарядах на красных дорожках. Примечательно, что актриса теперь все чаще хвастается тем, как выглядит.
На этот раз Агата оказалась на тренировке. Она запечатлелась в топе и леопардовых лосинах. Артистка легла на пол, обнажив свой живот. Она задрала ноги, показав упругие бедра.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Агата без макияжа. Многие осыпали ее комплиментами. Бывшую жену Прилучного посчитали хулиганкой.
«Ого, вот это формы», «Смотришься фитоняшкой», «Какой животик», «Ох, наряд прям подходит вам», «Фигурка стала точеной», «Парни там точно залюбовались», — стали писать подписчики.