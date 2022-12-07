Агата Муцениеце в леопардовых лосинах обнажила прелести: свою «сдобу» задрала вверх

В этом году Прилучный женился на Зепюр Брутян. А вот Муцениеце снялась в новых проектах. Она занимается спортом, посещает вечеринки и блистает в смелых нарядах на красных дорожках. Примечательно, что актриса теперь все чаще хвастается тем, как выглядит.

На этот раз Агата оказалась на тренировке. Она запечатлелась в топе и леопардовых лосинах. Артистка легла на пол, обнажив свой живот. Она задрала ноги, показав упругие бедра.

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