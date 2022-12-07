«В этом его вина»: Добровинский предположил, почему Запад взъелся на Киркорова

Известный адвокат Александр Добровинский прокомментировал новость о том, что певцу Филиппу Киркорову хотят закрыть въезд в США из-за его пророссийской позиции.

«Странная истерия и история с Филиппом Бедросовичем Киркоровым продолжается. Человек поет, собирает огромные залы, заступился за Галкина*, когда того назвали на ТВ как-то оскорбительно, имеет гражданство одной из европейских стран и довольно далек от политики. Несмотря на все это ему закрыли въезд в страны Балтии и на Украину. А вот теперь, скорее всего, его испугались в США», - поделился мыслями юрист с Teleprogramma.pro.

«Почему, спросите вы? Отвечу. Сегодняшнему объединенному Западу, необходимы два вида людей из России и в России: серость и предатели. Киркоров же яркий и талантливый. Собственно в этом его вина в глазах врагов».