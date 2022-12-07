Волосы в прическу собрала, приняла царственную осанку: Климова сразила наповал в дерзком образе

Звезда театра и кино Екатерина Климова запросто может посоперничать своими красотой и грацией с царицами.

В микроблоге Екатерина Климова поделилась снимком, на котором предстала в образе царственной особы. Волосы она собрала в высокую прическу, в руки взяла державу и скипетр и приняла величественную осанку.

Этим снимком Екатерина Климова поздравила себя и своих тезок с именинами, которые отмечаются 7 декабря.

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